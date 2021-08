Com o menor número de mortes e infecções por Covid-19 em quatro meses, a Colômbia começa a deixar para trás o terceiro pico da pandemia à medida que a vacinação avança e agora cobre 25% da população do país, embora persistam as preocupações com a variante delta do coronavírus e a rejeição dos ativistas antivacinação.

O Ministério da Saúde relatou nesta segunda-feira 6.636 novos casos de infecção, o menor número desde 24 de março, e 218 mortes por Covid, quantidade não vista desde 5 de abril, quando registrou 199.