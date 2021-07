O governo da Colômbia informou nesta quinta-feira que quatro homens presos no Haiti por suposto envolvimento no assassinato do presidente do país caribenho, Jovenel Moïse, e outros dois que foram mortos em troca de tiros com policiais são ex-militares do Exército colombiano.

"Hoje a Interpol solicitou oficialmente informações ao governo colombiano e à nossa Polícia Nacional sobre os supostos responsáveis por este ato. Inicialmente as informações são de que eles são cidadãos colombianos, ex-membros do Exército Nacional", disse o ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, em comunicado.