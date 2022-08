Jorge Rodriguez (d) e Armando Benedetti falam com a imprensa nesta terça-feira. EFE/Miguel Gutierrez

Venezuela e Colômbia estão avançando na coordenação do primeiro encontro entre os presidentes Nicolás Maduro e Gustavo Petro, que inicialmente planejam para outubro, informou terça-feira em Caracas o embaixador colombiano em Caracas, Armando Benedetti.

"Estamos planejando isso para ver se pode ser em outubro", disse Benedetti em declarações à imprensa, ao sair do encontro com o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, na sede do Legislativo.