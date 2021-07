O governo da Colômbia enviará na próxima semana uma missão diplomática ao Haiti para dar auxílio aos ex-militares do país sul-americano presos por suposto envolvimento no assassinato do presidente, Jovenel Moise, e também ajudar na repatriação dos três corpos de colombianos mortos pela polícia.

A vice-presidente e ministra de Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, disse nesta sexta-feira a jornalistas estrangeiros que o vice da pasta, Francisco Echeverri, está em contato com os familiares dos colombianos ligados ao caso e com o embaixador haitiano em Bogotá, Jean Mary Exil, que está em Porto Príncipe.