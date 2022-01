Todos os passageiros de cruzeiros com mais de 18 anos que chegarem à Colômbia deverão ter recebido, ao menos, uma dose de vacina contra a covid-19 e apresentar teste PCR com resultado negativo, anunciou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde do país.

A medida, que vale já a partir de hoje, visa conter a propagação da variante ômicron do novo coronavírus, em meio a alta no número de casos de infecção no território colombiano.

"Os viajantes de 18 anos ou mais, que entrem no país por via marítima através de cruzeiros, independente do tempo que permaneçam na Colômbia, devem apresentar o comprovante de vacinação com esquema completo ou, pelo menos, o início do esquema vacinal", afirma comunicado divulgado hoje pelo Ministério Saúde.

Além disso, segundo a pasta, o teste PCR com resultado negativo deverá ter sido realizado até 72 horas antes do embarque do passageiro.

"Caso a pessoa apresente sintomas associados à covid-19 durante a viagem no cruzeiro, isso deve ser reportado à tripulação, e ela deve se abster de desembarcar na Colômbia se forem apresentados sintomas respiratórios, se for suspeito ou tiver contato com caso confirmado", afirmou o diretor de Epidemiologia e Demografia do Ministério da Saúde, Julián Fernández.

Nas últimas semanas, foram registrados surtos de infecção em cruzeiros internacionais, onde as pessoas não mantêm distanciamento físico e em que as atividades de lazer acontecem com maior relaxamento da proteção contra o contágio da covid-19.

"Dada a transmissão, que pode acontecer com maior chance no interior de cruzeiros, os viajantes que chegarem à Colômbia deverão apresentar os dois requisitos", indica a nota.

No último dia 20, as autoridades do país sul-americano detectaram os três primeiro casos da variante ômicron do novo coronavírus, em viajantes que chegaram dos Estados Unidos e Espanha. EFE

ocm/bg