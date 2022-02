O governo da Colômbia assinou um acordo para comprar 10,8 milhões de doses de vacinas da empresa americana Moderna, que entregará um milhão do medicamento ao país no primeiro trimestre do ano, informou nesta terça-feira o Ministério da Saúde.

O titular da pasta, Fernando Ruiz, disse em comunicado que estas doses servirão para iniciar e completar os calendários de vacinação e a aplicação de doses de reforço para maiores de 18 anos e, principalmente, para maiores de 50 anos e pessoas com imunossupressão, grupos mais vulneráveis à doença.