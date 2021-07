As autoridades da Colômbia estão investigando quatro empresas que supostamente recrutaram os autores do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e confirmaram a identidade dos mercenários, em sua maioria militares retirados.

O diretor da polícia colombiana, general Jorge Luis Vargas, garantiu nesta sexta-feira em coletiva de imprensa que estão sendo investigadas quatro empresas, "se existirem", por terem feito "o recrutamento" destas pessoas e "organizado as viagens para a República Dominicana", de onde chegaram ao Haiti.