Cerca de 5,7 mil doses da vacina CoronaVac enviadas para o departamento de Tolima, na Colômbia, permanecerão em quarentena até que o Instituto Nacional de Vigilância de Drogas e Alimentos (Invima) determine se os produtos biológicos, cuja aplicação foi suspensa, podem ou não ser utilizados.

O Secretário de Saúde de Tolima, Jorge Bolívar, advertiu ontem à noite que o processo de vacinação que estava programado para este fim de semana com a vacina do laboratório chinês Sinovac foi suspenso por ordem direta do Ministério da Saúde. "As doses enviadas em 24 de fevereiro tinham um pequeno desvio da curva de temperatura", justificou a pasta.