O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta terça-feira que militarizará a travessia da fronteira com o Brasil, localizada em Leticia, no departamento do Amazonas, para conter a emergência do coronavírus na região, onde já há 743 infectados e 26 mortos.

"A decisão foi tomada para militarizar todos os pontos de fronteira com mais presença e exercer o respectivo controle para evitar a chegada de casos importados de população flutuante", declarou Duque durante seu programa diário de televisão.