Autoridades da Colômbia confirmaram 721 novos casos de coronavírus e 18 mortes por Covid-19 entre ontem e esta segunda-feira, elevando o número total de pessoas infectadas para 16.295 e o de mortes pela doença para 592 no país desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde colombiano relatou em seu boletim diário sobre a evolução do noo coronavírus no país a recuperação de 152 pessoas nas últimas 24 horas, e com isso o número de pessoas curadas chegou a 3.903.

O ministro da Saúde, Fernando Ruiz, disse hoje, ao participar da Assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS), que a pandemia "pôs à prova o sistema de saúde do país".

Ruiz ressaltou que a quarentena obrigatória, em vigor desde 25 de março na Colômbia, fortaleceu os serviços de saúde e a capacidade de auxiliar e tomar medidas para proteger a população. EFE

