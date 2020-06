A Colômbia superou a marca de 30 mil casos de infecção pelo novo coronavírus nesta segunda-feira, com 30.493, com 1.110 novas notificações nas últimas 24 horas, enquanto o número de mortes por Covid-19 subiu para 969, 30 delas relatadas de ontem para hoje.

Os números vêm subindo rapidamente, com destaque para Bogotá, que reportou mais 383 contágios e passou dos 10 mil desde o começo da pandemia, com 10.370. Em seguida no ranking de novos casos, aparecem os departamentos de Atlántico (185), Valle del Cauca (115), Nariño (108), Bolívar (79), Cundinamarca (75) e Antioquia (68).

Quanto às mortes, oito ocorreram no Vale do Cauca, cinco em Cali e três em Buenaventura, e oito em Atlántico, sendo quatro em Barranquilla, três em Soledad e uma em Malambo.

Também morreram cinco pessoas em Bolívar, quatro em Cartagena das Índias e uma em Turbaco; quatro em Bogotá; duas em Leticia, capital do departamento do Amazonas; uma em Ubaté, localizada em Cundinamarca e próxima à capital colombiana, e outra em Dosquebradas, na região turística de Eje Cafetero.

Durante o dia, no qual foram processados 9.325 exames, 1.118 pessoas se recuperaram, o que fez com que o número de curados chegasse a 9.661. EFE

jga/dr