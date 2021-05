A vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, afirmou nesta terça-feira que o governo solicitou aos Estados Unidos um empréstimo de vacinas para acelerar o proceso de imunização e a recuperação econômica do país sul-americano, palco de grandes protestos nas últimas semanas.

"O presidente (Iván) Duque pediu há vários dias para que nos emprestem algumas vacinas, as quais vamos repor quando as farmacêuticas nos entregarem" as doses adquiridas", disse Ramírez em Washington.