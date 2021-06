As autoridades da Colômbia prenderam no aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, o romeno Mihai Ionut Paunescu, apontado pela Justiça dos Estados Unidos como um dos criadores do vírus de computador "Gozi", que afetou mais de um milhão de pessoas nos EUA e Europa.

O fato foi relatado nesta terça-feira pelo Ministério Público, que detalhou em um comunicado que entre as vítimas dos crimes há multinacionais, bancos e organizações como a agência espacial americana Nasa.