A Colômbia registrou nesta segunda-feira o maior número diário de mortes desde o começo da pandemia, com 420, e chegou a um total de 68.748 vítimas do coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde.

A última vez que o país havia reportado um número quase tão alto de mortes em um dia desde 22 de agosto, quando foram notificadas 400 infecções. De acordo com o relatório diário da pasta, o maior número de óbitos foi registrado em Antioquia, com 146, seguido por Atlántico (103), Bogotá (52), Valle del Cauca (40), e Cundinamarca (11).