Um lote de 117 mil vacinas da farmacêutica Pfizer, que fazem parte do Fundo de Acesso Global para Vacinas contra a Covid-19 (Covax), chegou nesta segunda-feira à Colômbia, primeiro país das Américas a receber doses através do mecanismo da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O avião pousou hoje no aeroporto El Dorado, em Bogotá, às 13h10 (local, 15h10 em Brasília), carregando os frascos obtidos através do Covax, que antes já havia entregado vacinas a Gana, Costa do Marfim, Índia e Coreia do Sul.