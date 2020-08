Pelo menos seis pessoas foram assassinadas neste sábado em La Guayacana, no município colombiano de Tumaco, o quarto massacre cometido no país nesta semana, informaram as autoridades locais.

"Na madrugada de hoje, seis pessoas foram assassinadas em La Guayacana. Fui informado sobre o massacre pela Polícia Nacional e agora teremos um Conselho de Segurança com o presidente (Iván Duque), no qual serão dados os detalhes do que aconteceu", disse à Agência Efe o governador do departamento de Nariño, Jhon Rojas.