Milhares de colombianos voltaram às ruas do país nesta quarta-feira, no início da segunda "greve nacional" em protesto contra o governo do presidente Iván Duque, após uma semana de intensas manifestações e violência com dezenas de vítimas.

O início festivo do dia contrasta com o vivido em Bogotá entre a noite de ontem e o início da madrugada de hoje, em que vândalos atacaram 23 delegacias, uma das quais foi incendiada com dez agentes em seu interior, distúrbios que deixaram feridos 72 civis e 19 policiais.