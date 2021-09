As autoridades sanitárias da Colômbia relataram nesta quarta-feira 1.787 casos de Covid-19 e 49 mortes causadas pela doença, números semelhantes aos das duas últimas semanas, os mais baixos em mais de um ano.

Apesar dos números baixos em comparação com outros momentos da pandemia, o governo colombiano está em alerta para a possível chegada de uma quarta onda de contágios pelo coronavírus no fim de outubro. Isso levou o ministro da Saúde, Fernando Ruiz, a convocar a população a não baixar a guarda e continuar respeitando as medidas de biossegurança.