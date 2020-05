A Colômbia registrou 643 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira, chegando a 18.330 desde o começo da pandemia, e quebrou o recorde diário nacional de mortes por Covid-19, com 22, o que elevou o total de vítimas do SARS-CoV-2 a 652.

A maior parte dos óbitos desta quinta aconteceram em Bogotá e Cartagena, com sete em cada cidade. Em seguida vêm Cali e Leticia, capital do departamento do Amazonas, com três cada, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde.

Das 643 novas infecções, o Ministério da Saúde disse que 129 estão no departamento de Bolívar, a maioria delas na capital, Cartagena das Índias, que teve 124 pessoas doentes nas últimas 24 horas.

Ainda segundo a pasta, até o momento, 4.431 pessoas foram curadas e 222.110 testes de coronavírus foram realizados desde março, 7.574 deles nesta quinta. EFE

cpy/dr