A Colômbia registrou nesta quinta-feira 204 novas mortes por Covid-19, o menor número diário de óbitos pela doença em um mês, o que elevou o total no país vizinho desde o começo da pandemia para 16.183, de acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde.

Um número tão baixo de vítimas do vírus SARS-CoV-2 em território colombiano não era reportado desde 20 de julho, com 193, segundo a pasta, que acrescentou que entre as mortes confirmadas hoje 23 ocorreram em junho e julho e só tiveram a causa oficializada hoje.