A Colômbia registrou 7.129 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, o menor número diário relatado pelas autoridades sanitárias desde 21 de julho, quando o país teve 7.033 infectados.

A redução do contágio, embora não seja uma tendência, é um alívio para o país vizinho após três dias seguidos com mais de 10 mil contaminados, uma taxa de crescimento que o colocou entre os dez com mais casos em todo o mundo.