A Colômbia somou nesta quinta-feira 680 casos de coronavírus, um recorde de novas notificações em um dia no país, e chegou a 13.610, enquanto o número de mortos subiu de 509 para 525, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Entre os novos contágios, quase um terço aconteceu em Bogotá, com 207, bem acima dos 122 de ontem. Por outro lado, o departamento do Amazonas, na fronteira com o Brasil, que ontem havia reportado 128, derrubou o número para 53 nesta quinta.