Os protestos populares contra a agora derrotada reforma tributária do governo da Colômbia resultaram na pior crise política e social enfrentada pelo presidente Iván Duque e deixaram pelo menos 19 mortos e mais de 700 feridos.

As mobilizações sociais que começaram em novembro de 2019 em protesto contra as políticas econômicas da Duque ressurgiram com força na semana passada, após um hiato de mais de um ano devido à pandemia de covid-19 que empobreceu milhares de famílias colombianas, e o gatilho foi o controverso projeto de reforma tributária.