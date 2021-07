O colombiano Sergio Díaz-Granados foi eleito nesta segunda-feira o novo presidente executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), superando a concorrência do argentino Christian Asinelli.

"Estamos satisfeitos com a eleição de nosso candidato Sergio Diaz-Granados como o novo presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, a quem desejamos sucesso em seu mandato. Grandes notícias para o país e para a região. Estamos certos de que podemos contar com seu apoio nestes tempos de pandemia", declarou o presidente da Colômbia, Iván Duque, no Twitter.