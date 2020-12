O Japão superou nesta segunda-feira a marca de 200 mil casos de covid-19, com um total de 2.930 mortes causadas pela doença, menos de dois meses após ter superado os 100 mil contágios.

Os dados, divulgados pela emissora pública de televisão "NHK" horas antes do anúncio oficial do Ministério da Saúde, mostram que o país já identificou 200.001 casos da doença desde o início da pandemia.

O acumulado inclui 712 contagiados no cruzeiro Diamond Princess, que chegou ao porto de Yokohama em fevereiro com mais de 3 mil pessoas a bordo.

Com cerca de 126 milhões de habitantes, o Japão registrou o primeiro caso do novo coronavírus em 16 de janeiro. A região de Tóquio é a mais afetada, com mais de 51 mil contágios acumulados, seguida por Osaka, com cerca de 27 mil.

A área da capital japonesa registrou na semana passada novas máximas de contágios diários, que chegaram a superar 800. Nesta segunda-feira, o número de casos identificados nas últimas 24 horas foi de 392.

Desde novembro, o Japão enfrenta uma terceira onda de contágios, que chegou a elevar o ritmo de casos diários para mais de 2 mil. Isso fez com que a marca de 200 mil casos fosse superada em menos de dois meses.

A terceira onda levou as autoridades das prefeituras mais afetadas a pedirem novamente a redução dos horários de funcionamento de bares e restaurantes. EFE

