A minissérie "Watchmen", da "HBO", despontou como favorita ao Emmy nesta terça-feira, ao receber 26 indicações, segundo anunciou a Academia de Televisão dos Estados Unidos.

Criada por Damon Lindelof, a minissérie baseada em "Watchmen", de Alan Moore e Dave Gibbons, superou em indicações grandes concorrentes como "The Marvelous Mrs. Maisel", com 20, e "Ozark" e "Succession", com 18 cada.