A Itália apresentou um leve aumento no número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com a confirmação de 262 novas vítimas - 67 a mais do que ontem -, após uma semana com menos de 200 óbitos diários, de acordo com o último balanço oficial divulgado nesta quinta-feira pela Defesa Civil local.

O número total de mortes no país é de 31.368, já o de casos pelo novo coronavírus está 223.096, após as 992 novas infecções confirmadas entre ontem e hoje.

Grande parte das novas vítimas - 111 - foi registrada na região da Lombardia, no norte do país, onde mais da metade das novas infecções também foram registradas (522).

Por outro lado, o número de pessoas atualmente doentes continua em queda, atingindo 76.440 pacientes, 2.017 a menos que ontem.

Destes, 64.132 estão isolados em casa sem sintomas ou sintomas leves, 11.453 hospitalizados e 855 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

As regiões mais afetadas ainda são as do norte do país, especialmente a Lombardia, epicentro da crise, ou na vizinha Piemonte, enquanto a ilha da Sardenha (sudoeste) não registrou novas infecções hoje e os pacientes são os mesmos de ontem: 1.345.

Nesse cenário, a Itália, em meio à flexibilização após mais de dois meses de confinamento, está se preparando para abrir várias empresas e estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira, depois que o governo permitiu que as regiões iniciassem a reabertura em duas semanas. EFE

