O presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, foi reeleito por mais quatro anos ao vencer as eleições da segunda-feira passada com 51,59% dos votos, informou a Comissão Eleitoral do país nesta quarta-feira.

Akufo-Addo, de 76 anos e líder do Novo Partido Patriótico, de centro-direita, venceu 11 rivais, entre eles o ex-presidente John Dramani Mahama, do Congresso Nacional Democrático, de centro-esquerda.

Mahama, de 62 anos, ficou na segunda posição, com 47,36% dos votos, de acordo com os resultados divulgados pela presidente da Comissão Eleitoral, Jean Adukwei Mensa, em entrevista coletiva na qual apresentou dados de 274 das 275 circunscrições eleitorais do país, já que ainda há uma disputa em uma delas.

Mensa declarou Akufo-Addo o presidente eleito e detalhou que a taxa de participação no pleito foi de 79% dos 17 milhões de eleitores convocados às urnas.

Esta foi a terceira vez que Akufo-Addo e Mahama se enfrentaram nas urnas. O segundo levou a melhor em 2012, e o presidente reeleito venceu o rival em 2016.

"Obrigado, Gana, por votar por mais quatro anos", afirmou a presidência ganesa em breve mensagem publicada no Twitter.