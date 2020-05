O Reino Unido registrou nesta terça-feira 545 novas mortes por Covid-19, chegando até o momento um total de 35.341 vítimas em casas, hospitais e abrigos para idosos desde o início da pandemia.

Após registrar no último domingo e ontem o número mais baixos de mortes diárias desde março - 170 e 160 óbitos, respectivamente -, o balanço oficial registrou um significativo aumento hoje, quando 2.412 novos casos também foram detectadas.

Na entrevista coletiva diária para relatar as medidas do governo contra o novo coronavírus, o ministro do Meio Ambiente, George Eustice, informou que 89.784 testes foram realizados ontem no país.

No total, durante a crise da saúde, aconteceram quase 55 mil mortes acima da média no país, das quais cerca de 25% não parecem diretamente relacionadas ao coronavírus, disse o chefe de análise de saúde do Escritório Nacional de Estatística britânico (ONS, sigla em inglês), Nick Stripe.

Os dados da agência de estatística britânica divulgados hoje sugerem ainda que mais de 11,6 mil pessoas morreram em casas de repouso nesta crise de saúde, alimentando críticas à administração do governo do primeiro-ministro Boris Johnson.

A oposição trabalhista no Parlamento acusou o governo de ter agido lentamente para tomar medidas nesses centros e de ter priorizado planos para evitar a saturação de hospitais.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, argumentou que a porcentagem de mortes em asilos é maior em outros países europeus e garantiu que seu governo está determinado a fazer tudo "humanamente possível" para proteger os lares de idosos. EFE

gx/phg