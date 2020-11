O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, e o candidato democrata, Joe Biden, estão virtualmente empatados com 86% da apuração na Flórida, um estado que o atual mandatário precisa vencer para ter claras chances de ser reeleito.

Trump lidera com 49,8% do apoio no estado, o equivalente 5.017.813 votos, enquanto Biden soma 4.952.187, ou 49,2%, segundo dados da emissora "MSNBC".

Esses resultados parciais já incluem boa parte dos votos no condado de Miami-Dade, o maior do estado e onde tem grande peso o eleitorado cubano-americano.

Para conquistar os eleitores de origens cubana, venezuelana e nicaraguense, Trump insistiu durante a campanha que Biden tornaria os EUA um país socialista, seguindo as diretrizes da ala mais progressista do Partido Democrata.

Nas eleições de 2016, Trump levou os 29 delegados da Flórida ao obter 49% dos votos, contra 47,8% da rival democrata, Hillary Clinton, uma diferença de aproximadamente 112 mil votos.

Em 2012, a vantagem obtiga pelo ex-presidente Barack Obama sobre o republicano Mitt Romney foi menor, 0,9%, cerca de 74 mil votos. EFE

abm/vnm