O número de mortos pelo novo coronavírus na China aumentou nesta sexta-feira para 26 entre as 887 pessoas que foram infectadas, de acordo com informações do "Diário do Povo do Estado".

Trata-se de mais uma morte e 57 novos infectados, após o anúncio feito mais cedo pela Comissão Nacional de Saúde da China.

Entre ontem e hoje, as duas primeiras mortes foram conhecidas fora da província de Hubei, o epicentro do surto de coronavírus: elas ocorreram nas províncias de Heilongjiang e Hubei. Está última nos arredores da capital do país, Pequim.

As informações da comissão indicaram que havia 177 pacientes em estado grave. De acordo com o "Diário do Povo", 35 pacientes previamente diagnosticados com o novo coronavírus conseguiram se curar e já receberam alta.

Pelo menos oito cidades da província de Hubei suspenderam o transporte público (incluindo a capital Wuhan, de 11 milhões de habitantes), e várias províncias elevaram o alerta de saúde para tentar conter a propagação do vírus.

Com o mesmo objetivo, as celebrações do Ano Novo Chinês (que começam amanhã) foram canceladas em Pequim e Hong Kong, enquanto várias das principais atrações turísticas da capital chinesa permanecerão fechadas até nova ordem. EFE

jt/phg