A apuração de votos na Bolívia dá ao presidente do país, Evo Morales, uma pequena vantagem com a qual ele seria o vencedor no primeiro turno, com 98,42% das urnas apuradas.

Morales, candidato à reeleição pelo partido Movimento ao Socialismo (MAS), tem 46,83% dos votos, contra 36,7% do opositor Carlos Mesa, da aliança Comunidade Cidadã.