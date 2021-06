O candidato Pedro Castillo, do partido de esquerda Peru Livre, está com uma vantagem de 71.764 votos sobre sua adversária Keiko Fujimori, da legenda de direita Força Popular, nas eleições presidenciais do Peru, com 99,7% dos votos apurados.

Segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em espanhol), Castillo recebeu 8.735.448 votos, enquanto Keiko obteve 8.663.684, o que representa uma redução na vantagem que o candidato de esquerda manteve nas últimas horas.