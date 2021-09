As autoridades sanitárias do Chile anunciaram nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde 2020, todo o país estará livre neste fim de semana, coincidindo com os populares feriados nacionais da independência do país, que será comemorado este ano com a pandemia estabilizada.

Conforme anunciado pela subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, amanhã sairá de quarentena o município de Caldera, no norte do país, o único em que ainda prevalecia o confinamento obrigatório nos finais de semana.