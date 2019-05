O estado da Luisiana, no sul dos Estados Unidos, aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei antiaborto que tem o apoio do governador democrata, John Bel Edwards, o primeiro do seu partido em todo o país a respaldar uma norma deste tipo este ano.

O Legislativo da Luisiana aprovou o projeto hoje, após semanas de debate, por 79 votos a favor - entre eles alguns democratas - e 23 contra.