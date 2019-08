Com a apuração das eleições primárias presidenciais realizadas ontem na Argentina perto de ser concluída, a vantagem de 15 pontos percentuais do candidato peronista Alberto Fernández sobre o atual presidente do país, Mauricio Macri, se mostra consolidada.

Com uma participação total de 75,78% do eleitorado, os cidadãos argentinos, independentemente se filiados ou não a um partido, foram às urnas para determinar quais das dez chapas apresentadas pelas coalizões políticas continuariam na disputa do pleito geral, marcado para 27 de outubro.