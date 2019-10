O quarto debate entre pré-candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos começou nesta terça-feira em Westerville, no estado de Ohio, com o ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Elizabeth Warren aparecendo como favoritos nas pesquisas de intenção de voto.

Ao todo são 12 pré-candidatos que participam hoje do debate, o primeiro desde que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou no final do mês passado a abertura de uma investigação prévia a um julgamento político do presidente Donald Trump.