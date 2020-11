Com um grande número de migrantes abrigados temporariamente com superlotação no cais de Arguineguín e alegando não ter capacidade para acolhê-los de forma adequada, as autoridades das ilhas Canárias pediram apoio ao governo da Espanha, enquanto recebem críticas de organizações internacionais por violações dos direitos humanos.

O arquipélago, que fica na costa noroeste da África, passa por sua crise migratória mais grave dos últimos 14 anos, já que o número imigrantes ilegais procedentes do continente africano vem se multiplicando a cada mês. Várias centenas chegam diariamente, e os serviços de resgate, segurança, assistência social e de saúde e acolhida estão sobrecarregados.