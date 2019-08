O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, afirmou que governará "até o último minuto" de seu mandato apesar de ter sido diagnosticado com câncer pulmonar há poucos dias, já que é "sua obrigação" com o povo uruguaio, segundo disse em uma entrevista divulgada nesta quinta-feira pelo jornal "La República".

"Não nos elegem presidentes para governar por quatro anos, seis meses e cinco dias, nos elegem para 5 anos e penso em cumprir com com meu mandato", ressaltou Vázquez em tal entrevista, na qual sustentou que deixará o Governo em 1 de março de 2020, quando deverá entregar a faixa presidencial ao sucessor.