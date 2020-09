O furacão Sally, de categoria 2 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, tocou o solo nesta quarta-feira em Gulf Shores, no Alabama, com ventos máximos sustentados de 165 km/h, e a maré ciclônica que o acompanha já produz inundações ao norte do Golfo do México.

Sally, que nos últimos dias ficou praticamente parado perto do litoral da Louisiana, girou para norte-nordeste e ganhou força antes de chegar ao sudeste do Alabama.