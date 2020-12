O papa Francisco não vai celebrar a missa de fim de ano, que acontecerá nesta quinta-feira no Vaticano, nem a de ano novo, amanhã, devido a uma dor ciática, informou a Santa Sé.

"Devido a uma dolorosa ciatalgia, as celebrações desta noite e da manhã do dia 1º de janeiro no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano não serão presididas pelo Papa Francisco", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em comunicado.