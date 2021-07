Os dominicanos começaram a comparecer aos centros de imunização do país nesta quinta-feira para receber a terceira dose da vacina, alguns deles com dúvidas ou receios sobre a eficácia da CoronaVac, a mais aplicada no país.

A aplicação da terceira dose começou oficialmente hoje, mas por enquanto estará limitada a médicos, profissionais de saúde e idosos, de acordo com o protocolo anunciado ontem pelas autoridades sanitárias da República Dominicana.