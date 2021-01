O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, revelou nesta terça-feira que a cidade ficou praticamente sem vacinas contra a covid-19, suspendeu os planos para abrir estádios durante a campanha de vacinação e recomendou que as pessoas não façam planos em grupo até o verão.

Em entrevista coletiva, o prefeito disse que a cidade só tem 7.700 doses de vacina e pediu que as autoridades federais usem o estoque reservado para a segunda dose, mesmo com o risco de que os vacinados não recebam no tempo previsto a segunda injeção necessária.