Um edifício em construção no centro de Beirute, projetado pela empresa da premiada arquiteta Zaha Hadid, sofreu um incêndio por causas ainda desconhecidas nesta terça-feira, o terceiro em uma semana na capital libanesa, que ainda se recupera da grande explosão ocorrida no dia 4 de agosto.

"Não sabemos as razões para a origem do fogo, mas só levou meia hora para extingui-lo", afirmou à Agência Efe o chefe de operações da Defesa Civil do Líbano, George Abou Moussa.