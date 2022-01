O cinema latino-americano voltará a ganhar destaque no Festival de Berlim deste ano, tanto na luta pelo Urso de Ouro, com a produção argentino-mexicana "Robe of Gems", que marca a estreia na direção de Natalia López Gallardo, quanto nas demais seções da Berlinale, onde o Brasil estará muito bem representado.

O filme de López Gallardo, que mistura realismo com sonhos e metáforas, "cria uma sensação especial de suspensão da realidade, confrontando o espectador com uma violência tão aterrorizante quanto praticamente invisível", segundo opinou o diretor artístico do festival alemão, Carlo Chatrian, durante a apresentação da programação.