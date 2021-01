Portugal registrou nesta segunda-feira um novo recorde diário de mortes por complicações da covid-19, com 167 óbitos nas últimas 24 horas, coincidindo com o aumento no número de pessoas internadas nos hospitais do país, que estão no limite da capacidade.

O último balanço divulgado pela Direção-Geral de Saúde portuguesa mostra que o país está no 11º dia consecutivo com mais de cem mortes - número que não havia sido alcançado nas duas primeiras ondas -, com um novo recorde diário que supera a máxima anterior, de 166, estabelecida no sábado passado.