O comércio mundial de cereais encolherá 2% no período 2021-2022, marcado parcialmente pela redução da oferta da Ucrânia devido à invasão que sofreu da Rússia, de acordo com o último relatório do Conselho Internacional de Cereais (IGC).

A entidade estima a comercialização mundial de cereais em 416 milhões de toneladas no momento e prevê para a próxima temporada (2022-2023) 404 milhões de toneladas, o que significaria um declínio de 2,88%.