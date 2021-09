O ministro das Relações Exteriores argentino, Felipe Solá, afirmou nesta quarta-feira que o Chile manifesta "uma vocação expansiva que a Argentina rejeita", após a decisão chilena de fixar sua plataforma continental em uma região que ultrapassa os limites determinados pelo país vizinho.

Diante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Solá lembrou que "o que está em jogo" são 5.000 quilômetros quadrados de plataforma continental argentina "sem objeções", de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e 25 mil quilômetros quadrados de leito marinho e subsolo que fazem parte do patrimônio da humanidade e "que o Chile se apropria com este intempestivo decreto".