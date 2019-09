A Espanha ficou ainda mais perto de voltar a realizar uma eleição geral - que seria a quarta em quatro anos - devido a um novo fracasso nas negociações entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a frente esquerdista Unidas Podemos (UP) para formar uma aliança de governo, já que nenhuma legenda, por si só, tem maioria parlamentar.

O dia 23 de setembro é o último do prazo constitucional para a dissolução do Congresso e a convocação de eleições, e no atual cenário de apostas políticas é alta a possibilidade de que os espanhóis tenham que voltar às urnas.