O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá pela terceira vez a uma cúpula do G7, na edição que será realizada de sábado (24) a segunda-feira (26) na cidade de Biarritz, na França, tendo o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, como um possível aliado e as recentes tensões com China e Irã entre os assuntos que deve debater.

A edição de 2018, realizada no Canadá, terminou com a recusa do governante americano em assinar a declaração final e com um atrito com o primeiro-ministro do país anfitrião, Justin Trudeau.